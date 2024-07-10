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Синоптики озвучили прогноз на выходные в Приморье

Жара в крае спадет.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 70% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Агентство «Москва»

Прогноз погоды на ближайшие выходные озвучили синоптики в Приморье. По данным «Примгидромета», синоптическая ситуация на юге дальневосточного региона изменится, сообщает ИА PrimaMedia.

Фронтальная зона покинет регион, у поверхности земли атмосферное давление начнет расти, с востока распространится гребень антициклона. Дожди в крае прекратятся. Минимальная температура будет в пределах +9…+18 °С, максимальная +20…+29 °С.

Во Владивостоке существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами появится туман. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днем +21…+24 °С, в пригороде немного выше.

Напомним, сегодня, 10 июля, во Владивостоке преимущественно облачно, осадков не ожидается. Ветер умеренный. Температурный диапазон в городе составит от +25 до +27°С.