Синоптики озвучили прогноз на выходные в Приморье

Прогноз погоды на ближайшие выходные озвучили синоптики в Приморье. По данным «Примгидромета», синоптическая ситуация на юге дальневосточного региона изменится, сообщает ИА PrimaMedia.
Фронтальная зона покинет регион, у поверхности земли атмосферное давление начнет расти, с востока распространится гребень антициклона. Дожди в крае прекратятся. Минимальная температура будет в пределах +9…+18 °С, максимальная +20…+29 °С.
Во Владивостоке существенных осадков не ожидается, ночью и утром местами появится туман. Ветер юго-восточный свежий. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днем +21…+24 °С, в пригороде немного выше.
Напомним, сегодня, 10 июля, во Владивостоке преимущественно облачно, осадков не ожидается. Ветер умеренный. Температурный диапазон в городе составит от +25 до +27°С.