32 тонны мясной и рыбной продукции не допустили к продаже в Саратовской области

Более 30 тонн мясной и рыбной продукции не выпустили в продажу из-за несоответствия требованиям санпина в Саратовской области. В ветслужбе суммарно проверили 41 тонну мяса, рыбы, молочных изделий, овощей и меда. Об этом сообщили корреспонденту телеканала «Саратов 24» в управлении ветеринарии правительства региона.