32 тонны мясной и рыбной продукции не допустили к продаже в Саратовской области

Более 30 тонн мясной и рыбной продукции не выпустили в продажу из-за несоответствия требованиям санпина в Саратовской области. В ветслужбе суммарно проверили 41 тонну мяса, рыбы, молочных изделий, овощей и меда. Об этом сообщили корреспонденту телеканала «Саратов 24» в управлении ветеринарии правительства региона.
— Контроль пищевой безопасности продукции и сырья животного и растительного происхождения является не менее значимой составляющей в деятельности государственной ветеринарной службы, чем обеспечение эпизоотической безопасности, — пояснил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.
Проверки на соответствие продуктов должным требованиям проводятся на регулярной основе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился планами о создании Центра Химии. Предполагается, что объект станет крупнейшей промышленной площадкой в России.