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32 тонны мясной и рыбной продукции не допустили к продаже в Саратовской области

Всего требованиям не соответствовала 41 тонна продуктов.

Источник: Комсомольская правда

Более 30 тонн мясной и рыбной продукции не выпустили в продажу из-за несоответствия требованиям санпина в Саратовской области. В ветслужбе суммарно проверили 41 тонну мяса, рыбы, молочных изделий, овощей и меда. Об этом сообщили корреспонденту телеканала «Саратов 24» в управлении ветеринарии правительства региона.

— Контроль пищевой безопасности продукции и сырья животного и растительного происхождения является не менее значимой составляющей в деятельности государственной ветеринарной службы, чем обеспечение эпизоотической безопасности, — пояснил начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.

Проверки на соответствие продуктов должным требованиям проводятся на регулярной основе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поделился планами о создании Центра Химии. Предполагается, что объект станет крупнейшей промышленной площадкой в России.