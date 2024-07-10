Кубай рассказал, почему погода в выходные порадует жителей Приморья

«Погодные условия стабилизируются, дожди прекратятся. Минимальная температура будет в пределах +9…+18 °С, максимальная +20…+29 °С», — сообщает пресс-служба Примгидромета.
Во Владивостоке, как и в большей части региона, не ожидается выпадение осадков в значительных количествах 13 и 14 июля. В ночные и утренние часы возможен туман, а днем воздух прогреется от + 21 до + 24 градусов Цельсия. В пригороде столицы Дальнего Востока возможно небольшое повышение температуры воздуха по сравнению с другими районами Владивостока. Ветер на выходных будет свежий юго-восточный.
Также в Примгидромете рассказали, что в ближайшие дни начнется долгожданный спад уровня воды в реках, что приведет к постепенному освобождению затопленных пойм. Ожидается, что до конца четверга реки вернутся в пределы своих берегов.
До завтрашнего дня, 11 июля, Приморье останется под влиянием фронтальной зоны, что приведет к кратковременным дождям разной интенсивности и грозам во многих районах региона. Во Владивостоке также возможен небольшой дождь в конце дня. Дневные температуры в этот день составят до + 28 градусов, ночью похолодает до + 17 градусов Цельсия.
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