Кубай рассказал, почему погода в выходные порадует жителей Приморья

Во Владивостоке, как и в большей части региона, не ожидается выпадение осадков в значительных количествах 13 и 14 июля. В ночные и утренние часы возможен туман, а днем воздух прогреется от + 21 до + 24 градусов Цельсия. В пригороде столицы Дальнего Востока возможно небольшое повышение температуры воздуха по сравнению с другими районами Владивостока. Ветер на выходных будет свежий юго-восточный.