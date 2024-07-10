Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск

Все граждане ДФО, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года, не будут направляться в зону проведения СВО.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В рамках весеннего 2024 года призыва граждан на военную службу из Новосибирской области в город Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон новобранцев. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа прибыло свыше 500 военнослужащих по призыву, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Напоминаем, что все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции.

На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечили военной формой одежды. Также каждому призывнику выдали армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получили персональные электронные карты, на которых храниться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.

Весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.