Крупный воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск

В рамках весеннего 2024 года призыва граждан на военную службу из Новосибирской области в город Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон новобранцев. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа прибыло свыше 500 военнослужащих по призыву, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.
Напоминаем, что все граждане Дальневосточного Федерального округа, призванные в ходе весеннего призыва 2024 года не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции.
На призывных пунктах всех граждан, призванных для прохождения военной службы, обеспечили военной формой одежды. Также каждому призывнику выдали армейский несессер с предметами личной гигиены и банковскую карту для начисления денежного довольствия.
Помимо этого, военнослужащие по призыву получили персональные электронные карты, на которых храниться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.
На протяжении месяца с вновь поступившим личным составом будет проводиться курс общевоинской подготовки, где военнослужащих обучат основам военной службы, строевой и огневой подготовки.
Весенняя призывная кампания стартовала в Восточном военном округе 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.