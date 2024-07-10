Предлагаемая зарплата в Омской области подскочила до 55 тысяч рублей

Средняя предлагаемая заработная плата в Омской области выросла до 55,7 тыс. рублей. Рост по отношению к прошлому году составил 36%. Для сравнения по России работодатели предлагают 66,3 тыс. рублей, а по Сибири — 59,8 тыс. рублей.