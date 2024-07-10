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Предлагаемая зарплата в Омской области подскочила до 55 тысяч рублей

Работодатели готовы платить сотрудникам в три раза больше, чем год назад.

Источник: Комсомольская правда

Средняя предлагаемая заработная плата в Омской области выросла до 55,7 тыс. рублей. Рост по отношению к прошлому году составил 36%. Для сравнения по России работодатели предлагают 66,3 тыс. рублей, а по Сибири — 59,8 тыс. рублей.

По итогам июня зарплаты выше 100 тыс. рублей в Омской области предлагают специалистам по добыче сырья (156,4 тыс. рублей), профессионалам из сферы сельского хозяйства (154,8 тыс. рублей) и водителям (119 тыс. рублей).

Работодатели также готовы платить больше среднего представителям таких сфер, как строительство и недвижимость, рабочий персонал, производство, сервисное обслуживание, высший и средний менеджмент, автомобильный бизнес, стратегии, инвестиции, консалтинг, информационные технологии.

За год предлагаемые зарплаты специалистов ряда сфер существенно выросли. Так, заработок водителей увеличился на 78% (до 119 тыс рублей), рабочего персонала — на 72% (до 102,5 тыс. рублей), специалистов сферы производства — на 70% (до 101,2 тыс. рублей).