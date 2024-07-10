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Башкирию ждут дожди и небольшое похолодание

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 70% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня местами пройдет кратковременный дождь, днем локально град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +24, +29 градусов.

11 июля ночью местами, днем по республике прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов.

12 июля в Башкирии пройдут дожди, местами сильные, ливни, грозы, днем локально град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +18, +23 градуса.

Как сообщал Башинформ, во всем мире июнь 2024 года побил температурный рекорд, став самым тёплым за всю историю наблюдений.