Башкирию ждут дожди и небольшое похолодание

По данным Башгидромета, сегодня местами пройдет кратковременный дождь, днем локально град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +24, +29 градусов.
11 июля ночью местами, днем по республике прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов.
12 июля в Башкирии пройдут дожди, местами сильные, ливни, грозы, днем локально град. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +18, +23 градуса.
Как сообщал Башинформ, во всем мире июнь 2024 года побил температурный рекорд, став самым тёплым за всю историю наблюдений.