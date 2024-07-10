Более 80 домов во Владивостоке остались без света

Детали аварии уточняются, однако ВПЭС уже работает над устранением проблемы. В части точек общепита и магазинах не работает электричество и, соответственно, безналичный расчет. Корреспондент «КП» выяснил, что предварительно с поломкой справятся до четырех часов дня 10 июля.