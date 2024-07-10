Более 80 домов во Владивостоке остались без света

Часть жилых домов и объектов осталась без электроэнергии во Владивостоке. Произошла авария на сетях, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
В частности, некоторое время побыть без света придется людям, проживающим по улицам: Гамарника, Адмирала Фокина, Героев Варяга, Днепропетровской, Мичуринскому и Иртышскому переулкам, Иртышской, Карбышева, Постышева, Тухачевского, Ульяновской, Шошина, Волгоградской, Металлургической, Ульяновской, Батарейной, Пограничной.
Детали аварии уточняются, однако ВПЭС уже работает над устранением проблемы. В части точек общепита и магазинах не работает электричество и, соответственно, безналичный расчет. Корреспондент «КП» выяснил, что предварительно с поломкой справятся до четырех часов дня 10 июля.
Ранее «КП» писала об отключении холодной воды. Коммунальная услуга была недоступна около суток в связи с плановыми ремонтными работами.