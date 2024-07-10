CNN: на базах США в Европе усилили безопасность из-за угрозы подготовки саботажа

В частности, на американской военной базе в немецком Штутгарте уровень боевой готовности был повышен до «Чарли». Этот уровень применяется при наличии разведданных о возможной угрозе атаки или террористического акта. База в Штутгарте является штаб-квартирой европейского командования вооруженных сил США. Телеканал подчеркивал, что американские военные в Европе не сталкивались с таким уровнем угроз как минимум последние 10 лет.