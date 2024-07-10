CNN: на базах США в Европе усилили безопасность из-за угрозы подготовки саботажа

США привели военные базы в Европе в состояние повышенной готовности на фоне данных о возможных диверсионных атаках. Источники CNN сообщают, что Вашингтон опасается действий со стороны «поддерживаемых Россией субъектов», однако европейское командование США заявляет, что речь идет не о конкретной угрозе, а о «совокупности факторов».
На прошлой неделе американские военные базы в Европе повысили уровень готовности в ответ на данные о возможных диверсионных атаках против военного контингента США, которые могут быть организованы «поддерживаемыми Россией субъектами». Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Представитель европейского командования США (USEUCOM) Дэн Дэй сообщил телеканалу, что повышение бдительности связано не с одной конкретной угрозой, а с совокупностью факторов, которые могут оказать влияние на безопасность вооруженных сил США в Европе.
При этом по словам одного из источников CNN, разведка США считает, что Россия «рассматривала американские базы и военный персонал в качестве вариантов для атаки через доверенных лиц».
Угрозы теракта.
В последнее время в Европе начали повышать уровень готовности силовых структур из-за угрозы террористических актов. CNN еще 30 июня сообщал, что военные базы США в Европе усилили свою боевую готовность в ответ на угрозу террористических действий.
В частности, на американской военной базе в немецком Штутгарте уровень боевой готовности был повышен до «Чарли». Этот уровень применяется при наличии разведданных о возможной угрозе атаки или террористического акта. База в Штутгарте является штаб-квартирой европейского командования вооруженных сил США. Телеканал подчеркивал, что американские военные в Европе не сталкивались с таким уровнем угроз как минимум последние 10 лет.
Представитель Европейского командования США Дэн Дэй отмечал, что власти постоянно анализируют множество факторов, которые могут повлиять на безопасность американских военных за границей, и часто принимают дополнительные меры в ответ на потенциальные угрозы.
Маскировка под гражданских.
30 июня официальная газета Пентагона Stars and Stripes сообщила, что руководство авиабазы Военно-воздушных сил США в Германии приказало пилотам являться на службу в гражданской одежде и носить военную форму только на территории базы, объясняя это мерами безопасности.
По данным CNN, в апреле в Германии задержали двух человек по подозрению в подготовке диверсий. Они вели наблюдение за различными объектами, включая военные полигоны США в Баварии.
Высокопоставленный чиновник НАТО сообщил телеканалу, что на фоне возросшей угрозы альянс значительно усилил обмен разведданными по поводу «российской кампании скрытой диверсионной деятельности» в Европе.
В мае газета Financial Times со ссылкой на источники в европейской разведке сообщала о подготовке Россией возможных актов саботажа в Европе, включая взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре, как напрямую, так и через посредников. Глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг в апреле оценил подобный риск как «значительно возросший».
Комментируя публикацию FT, в Кремле назвали ее «несерьезной». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что подобные обвинения в адрес России стали звучать чаще по поводу и без повода.