В Перми остановлен поиск 70-летней женщины в светлом платке

Поиск 70-летней женщины в светлом платке остановлен в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о женщине, которая пропала 7 июля в Мотовилихинском районе. Женщина вышла из дома на улице Пушкарской около 19:00 и исчезла. Волонтёры подключились к поиску 8 июля. Сообщалось, что женщина была одета в светлый платок и синее платье с яркими цветами.
«Найдена! Жива», — сообщили в организации.
В поисковом отряде не уточнили обстоятельства того, где и как была обнаружена женщина. Волонтёры призвали неравнодушных пермяков снять репосты.