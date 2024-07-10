В Перми остановлен поиск 70-летней женщины в светлом платке

Речь идёт о женщине, которая пропала 7 июля в Мотовилихинском районе. Женщина вышла из дома на улице Пушкарской около 19:00 и исчезла. Волонтёры подключились к поиску 8 июля. Сообщалось, что женщина была одета в светлый платок и синее платье с яркими цветами.