Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми остановлен поиск 70-летней женщины в светлом платке

Она пропала после выхода из дома.

Источник: Соцсети

Поиск 70-летней женщины в светлом платке остановлен в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о женщине, которая пропала 7 июля в Мотовилихинском районе. Женщина вышла из дома на улице Пушкарской около 19:00 и исчезла. Волонтёры подключились к поиску 8 июля. Сообщалось, что женщина была одета в светлый платок и синее платье с яркими цветами.

«Найдена! Жива», — сообщили в организации.

В поисковом отряде не уточнили обстоятельства того, где и как была обнаружена женщина. Волонтёры призвали неравнодушных пермяков снять репосты.