«Я тебе голову отрежу»: ночной дебош попал на видео в крупном районе Владивостока

Очередной инцидент с участием иностранца-водителя такси случился сегодня ночью в районе ЖК «Фрегат» во Владивостоке. Как сообщают очевидцы, конфликт двух водителей начался с того, что рулевой такси перекрыл движение на дороге, сообщает ИА PrimaMedia.
Один из мужчин, который оказался «заблокированным», вышел из машины и начал диалог с таксистом, а дальше — завязался конфликт. Создалась огромная очередь из машин. Водители долго друг на друга кричали. Примириться им не удалось. В итоге таксист не выдержал, покинул место «переговоров» и агрессивно вернулся в машину со словами: «Я тебе голову отрежу!».
ИА PrimaMedia запросило информацию у правоохранительных органов.
Напомним, на улице Молодежной во Владивостоке иностранцы устроили «бои без правил». Мужчины, возможно, не поделили что-то между собой, и начали выяснять отношения на дороге, что вызвало затор.