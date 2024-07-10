«Я тебе голову отрежу»: ночной дебош попал на видео в крупном районе Владивостока

Один из мужчин, который оказался «заблокированным», вышел из машины и начал диалог с таксистом, а дальше — завязался конфликт. Создалась огромная очередь из машин. Водители долго друг на друга кричали. Примириться им не удалось. В итоге таксист не выдержал, покинул место «переговоров» и агрессивно вернулся в машину со словами: «Я тебе голову отрежу!».