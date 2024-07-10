Омича, слетавшего в магазин на вертолёте, накажут по закону РФ

Оказалось, что пилот вертолёта, игнорируя требования воздушного законодательства, совершил незаконный полет с небезопасной посадкой в жилом районе. Более того, он не уведомил органы воздушного движения о плане полета; у него нет права на управление вертолётом данного типа.