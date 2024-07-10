Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омича, слетавшего в магазин на вертолёте, накажут по закону РФ

Прокуратурой возбуждены административные дела.

Источник: Соцсети

Омская транспортная прокуратура провела проверку по факту полёта вертолёта «Робинсон Р-44» и его посадки у магазина рядом с жилыми домами.

Оказалось, что пилот вертолёта, игнорируя требования воздушного законодательства, совершил незаконный полет с небезопасной посадкой в жилом районе. Более того, он не уведомил органы воздушного движения о плане полета; у него нет права на управление вертолётом данного типа.

Прокуратурой возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ — нарушение порядка использования воздушного пространства) и ч. 4 ст. 11.5 КоАП РФ — управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления им.

В суд направлено исковое заявление о запрете полётов на вертолёте «Робинсон-44» до внесения в свидетельство частного пилота омича квалификационных в свидетельство частного пилота.

10 июня мы сообщали о том, что в село Богословка Омского района залетел вертолёт и сел на лужайку у магазина.