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10 июля Челябинскую область накроют грозы на фоне тридцатиградусной жары

В Челябинской области продолжает стоять жаркая погода. При этом на юге региона ожидаются грозы и кратковременные дожди, связанные с перемещением циклона с территории Башкирии к Аральскому морю. Вот что ещё прогнозируют челябинские синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 70% 756 мм рт. ст. +27°
Источник: Pchela.News

10 июля в Челябинской области ожидается переменная облачность, на юге региона местами пройдут кратковременные дожди и даже сильные грозы. Утром возможен туман. Температура воздуха ночью +12,+17°, в горах и низинах до +9°, днём +25,+30°.

В Челябинске осадков не ожидается. Будет жарко, но не аномально — до +29 градусов.

Хорошая погода простоит на Южном Урале до конца рабочей недели. А на субботу и воскресенье, как назло, сменится ненастьем и дождями.

Напомним, после обильных июньских дождей в Челябинской области пошли грибы. Южноуральцы уже находят на лесных полянках множество лисичек, подберёзовиков, маслят, белых грибов. Встречаются даже краснокнижные грибы очень необычной формы. А в национальном парке «Таганай» появились опята.