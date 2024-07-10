10 июля Челябинскую область накроют грозы на фоне тридцатиградусной жары

10 июля в Челябинской области ожидается переменная облачность, на юге региона местами пройдут кратковременные дожди и даже сильные грозы. Утром возможен туман. Температура воздуха ночью +12,+17°, в горах и низинах до +9°, днём +25,+30°.
В Челябинске осадков не ожидается. Будет жарко, но не аномально — до +29 градусов.
Хорошая погода простоит на Южном Урале до конца рабочей недели. А на субботу и воскресенье, как назло, сменится ненастьем и дождями.
Напомним, после обильных июньских дождей в Челябинской области пошли грибы. Южноуральцы уже находят на лесных полянках множество лисичек, подберёзовиков, маслят, белых грибов. Встречаются даже краснокнижные грибы очень необычной формы. А в национальном парке «Таганай» появились опята.