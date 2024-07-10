Оставить за «забором»: можно ли убрать медуз от берегов Крыма

Другие факторы — ветра, течения и миграция в поисках пищи. А также период размножения, когда эти морские обитатели сбиваются в стаи — этот период еще впереди, подчеркивает ученый, он приходится на конец лета — начало осени, и именно в это время традиционно медуз в прибрежных зонах Черного моря становится больше всего. При этом эксперт подчеркивает: пики повышения и уменьшения численности могут различаться в разные годы и это не является катастрофой.