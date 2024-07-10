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Оставить за «забором»: можно ли убрать медуз от берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым, Галина Оленева. У берегов Крыма начинают фиксировать увеличение числа медуз из-за прогрева морской воды. О том, насколько опасны купания в их «компании» и существуют ли способы оградить купальщиков от неприятного соседства, РИА Новости Крым рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

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Источник: РИА "Новости"

Летнее нашествие медуз

«Увеличение числа медуз у берегов Крыма может быть связано с прогревом воды — это один из факторов, влияющих на ситуацию», — говорит Алемов.

Другие факторы — ветра, течения и миграция в поисках пищи. А также период размножения, когда эти морские обитатели сбиваются в стаи — этот период еще впереди, подчеркивает ученый, он приходится на конец лета — начало осени, и именно в это время традиционно медуз в прибрежных зонах Черного моря становится больше всего. При этом эксперт подчеркивает: пики повышения и уменьшения численности могут различаться в разные годы и это не является катастрофой.

«На это влияют и температурные условия, и изменения климата, количество пищевого ресурса. Это естественные природные циклы. Когда медуз очень много — это, действительно, не очень хорошо для фауны: они выедают планктонные организмы. Но массовое появление наблюдалось в 90-е, а сейчас в целом общая ситуация стабильна», — уверяет собеседник агентства.

Медузы в Азовском море

Сложнее в Азовском море. Здесь действительно наблюдаются нехарактерные изменения: из-за повышения солености моря черноморские медузы стали появляться в большом количестве и, благодаря обилию пищи, достигать больших размеров.

«А вот увеличение солености Азовского моря — это как общеклиматические изменения, так и то, что связано с хозяйственной деятельностью человека — орошение, регулирование стока рек, поступление органических веществ, загрязняющих море», — поясняет ученый.

Он подчеркивает: глобальное решение проблемы с медузами в Азовском море лежит в изменении экологического поведения, и хотя с освоением этого региона изменения его состояния практически невозможно избежать, снижать экологические риски необходимо. Что касается «локальных» мер, которые могут снизить число неприятных «встреч» купальщиков с медузами, здесь могут сработать специальные заградительные сети.

Медузы за «забором»

«Заградительные сети — единственный возможный вариант. В мире есть такая практика в районах, где обитают опасные медузы, столкновение с которыми может доводить до летальных случаев. Кроме физических барьеров, других мер нет: никакой ультразвук, любые волны не помогут. Они (медузы — ред.) все равно будут подходить, поскольку перемещаются с течениями, а течения проходят вдоль берега», — объясняет ученый.

При том, что крымские медузы относительно безопасны — аурелии не жалят вообще, а корнероты, хоть и ощутимо, но без существенных последствий, соседство с ними в некоторых случаях все же может привести к трагедии: в случае специфической аллергии и при испуге, когда случайное прикосновение может привести к панике, заглатыванию воды и утоплению. В этой связи заградительные сети могут оказаться полезными, считает Алемов.

«Что касается вреда для медуз — его не будет, поскольку такие заграждения ставят не массово, а только в районе пляжей. Поэтому никакого вредного влияния на экосистему это не окажет», — убежден специалист.

Обеспечение такой меры, по мнению Алемова, можно было бы возложить на благоустроителей пляжных территорий, однако их реализация обязательно должна быть согласована с профильными службами, которые дают права на проведение работ в прибрежных акваториях — информационные сообщения должны быть доведены до малого флота, чтобы избежать аварий.

«Единственное — такие сети будут терять в эффективности после штормов, и это неизбежно», — подытожил эксперт.

экология