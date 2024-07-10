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Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров — Собянин

Платформа «Город идей» и столичный департамент культуры открыли масштабный проект в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

Как уточняется, до 21 июля москвичи могут предложить свои идеи в рамках семи направлений. Это музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы, а также творческое развитие.

«Кроме того, в рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры», — написал мэр.

Идеи горожан, которые получат наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, где жители смогут наблюдать за их реализацией.

туризм и отдых
Собянин Сергей