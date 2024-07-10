Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров — Собянин

Как уточняется, до 21 июля москвичи могут предложить свои идеи в рамках семи направлений. Это музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы, а также творческое развитие.