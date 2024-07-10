Борьба с бездомными кошками в Новосибирской области возмутила жителей

Спор, связанный с бездомными животными, разгорелся в Татарске. О ситуации зооволонтёры рассказали «МК в Новосибирске».
В доме на улице Закриевского, 42 в подвале жили бездомные кошки. Сообщается, что за ними ухаживали местные жители, проблем не возникало.
Однако в начале июля на подъездных дверях появилось объявление о дератизации. По словам зоозащитников, впервые при такой обработке УК заварила выходы в подвал.
После обращения в полицию, по информации волонтёров, коммунальщики планы отменили, а жители первого этажа собрали кошек в пакеты и увезли в неизвестном направлении.
«Они сложили всех кошек в мешок. На глазах у детей. Дети плакали, умоляли. Уже дети рассказывали о том, что они (соседи — прим.ред.) завязывали скотчем мешки и вывозили животных», — рассказала порталу Юлия, председатель МОО «Хатико».
Неравнодушные люди осмотрели место, где кошек якобы оставили — ни одной не нашли.
«Просто естественно, животных уже нет в живых», — пожаловалась изданию Юлия.
В подвале дома оставались 5 котят: четверых оставили в ветклинике, одного приютили волонтёры.