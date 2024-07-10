Борьба с бездомными кошками в Новосибирской области возмутила жителей

«Они сложили всех кошек в мешок. На глазах у детей. Дети плакали, умоляли. Уже дети рассказывали о том, что они (соседи — прим.ред.) завязывали скотчем мешки и вывозили животных», — рассказала порталу Юлия, председатель МОО «Хатико».