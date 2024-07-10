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Большая работа: на видео в Башкирии попал чешущий спину медведь

В национальном парке «Башкирия» на видео попал медведь, чешущий спину о большое и толстое дерево.

«Найти подходящее дерево, почесаться о него как следует — работа не из легких. После такого непременно надо отдохнуть, — отмечается в телеграм-канале нацпарка. — Медведь из национального парка “Башкирия” желает вам плодотворного рабочего дня».

Как поясняли ранее сотрудники нацпарка, процесс трения медведя о деревья очень важный. Пока косолапый чешется о кору дерева, он метит территорию своим уникальным запахом, который оповестит других лесных обитателей о том, что место здесь уже занято.

Кроме того, имеющаяся на коре деревьев смола выполняет для медведя защитную функцию. Попадая на шерсть, она защищает его от укусов насекомых, таких как блохи, клещи и гнус.

Остается только добавить, что потом по царапинам на коре дерева специалисты могут определить возраст и размер медведя, который об него чесался.