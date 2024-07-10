Обь вошла в список самых грязных рек России

В 2023 году высокий уровень загрязнения (ВЗ) был зарегистрирован в 306 реках и озерах страны, а экстремально высокий (ЭВЗ) — в 162 водных объектах. При этом на долю рек Волга и Обь приходилось 56 случаев всех загрязнений. Наибольшее суммарное количество случаев ВЗ и ЭВЗ было отмечено на водных объектах в 6 регионах: Свердловской, Смоленской, Мурманской, Московской и Новосибирской областях, а также Красноярском крае, что в совокупности составило 60% случаев ВЗ и ЭВЗ в стране.