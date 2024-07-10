В Новосибирске на две недели отключат горячую воду на левом берегу с 11 июля

В зоне испытаний в Ленинском районе с 11 июля окажутся жилые дома на таких улицах как: 1-я и 2-я Чулымская, ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», в поселке Восточный, на улицах Планировочная, Котовского (от Сада Кирова до Блюхера), Пермитина, в Горском жилмассиве, на Стартовой Космической, Выставочной, Блюхера, проспекте Карла Маркса, на площади Маркса, улицах Серафимовича, Римского-Корсакова (от стадиона «Сибсельмаш» до ул. Титова), Титова (от Троллейной до площади Маркса), Костычева (от Плахотного до Титова), Пархоменко, Плахотного, Дружбы, Станиславского (от площади Станиславского до площади Труда), Ватутина, в микрорайоне «Башня», на Геодезической и Новогодней.