Жара до +37 градусов установится в Беларуси на выходных 13 и 14 июля

Жаркая и даже знойная погода ждет белорусов в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля 2024 года. Как рассказали в Белгидромете, жара начнет повышать градус уже с середины недели, что вызвано поступлением жаркого тропического воздуха из Африки. Пик жары — именно приближающиеся выходные.