Жара до +37 градусов установится в Беларуси на выходных 13 и 14 июля

Жаркая и даже знойная погода ждет белорусов в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля 2024 года. Как рассказали в Белгидромете, жара начнет повышать градус уже с середины недели, что вызвано поступлением жаркого тропического воздуха из Африки. Пик жары — именно приближающиеся выходные.
— В субботу и воскресенье (13−14 июля) на середину дня в большинстве районов республики воздух раскалится до +30 +37 градусов, — предупреждают синоптики.
Специалисты отмечают, что и ночью будет тепло: от 17 до 23 градусов.
Что касается погоды в Минске в среду, 10 июля, то прогнозы синоптиков уже начинают исполнятся: в белорусской столице будет солнечно, максимальная температура — 29 градусов выше нуля.