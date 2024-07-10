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Жара до +37 градусов установится в Беларуси на выходных 13 и 14 июля

В выходные 13 и 14 июля в Беларуси воздух прогреется до плюс 37 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 86% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Комсомольская правда

Жаркая и даже знойная погода ждет белорусов в субботу и воскресенье, 13 и 14 июля 2024 года. Как рассказали в Белгидромете, жара начнет повышать градус уже с середины недели, что вызвано поступлением жаркого тропического воздуха из Африки. Пик жары — именно приближающиеся выходные.

— В субботу и воскресенье (13−14 июля) на середину дня в большинстве районов республики воздух раскалится до +30 +37 градусов, — предупреждают синоптики.

Специалисты отмечают, что и ночью будет тепло: от 17 до 23 градусов.

Что касается погоды в Минске в среду, 10 июля, то прогнозы синоптиков уже начинают исполнятся: в белорусской столице будет солнечно, максимальная температура — 29 градусов выше нуля.