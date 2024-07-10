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Проезд на одном из популярных маршрутов в Омске повысился до 60 рублей

Ситуацию прокомментировали в транспортной компании.

Источник: Om1.ru

Омичи, которые регулярно ездят на дачу и загород, заметили повышение платы за проезд на 910 маршруте. По словам местных жителей, стоимость проезда до остановки СНТ «Мир» составила 60 рублей, при этом территория ещё считается городом и относится к Центральному административному округу. До 1 июля плата за проезд до этой остановки составляла 30 рублей.

В ООО «Дилижанс», которое обслуживает этот маршрут, порталу Om1.ru объяснили, что до строительного магазина «Бауцентр» в сторону посёлка Ростовка жителям нужно платить по 40 рублей, а до следующих остановок оплата повышается.

«Это нерегулируемый тариф. Было принято решение, что остановка “Фантазия” считается чертой города. После “Фантазии” оплата проезда будет составлять 60 рублей», — объяснили в компании.

До 1 июля проезд по городу в 910 автобусе стоил 30 рублей, а вне города — 50 рублей. С начала июля тарифы изменились, и плата за проезд составила 40 и 60 рублей соответственно.