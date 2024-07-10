Проезд на одном из популярных маршрутов в Омске повысился до 60 рублей

Омичи, которые регулярно ездят на дачу и загород, заметили повышение платы за проезд на 910 маршруте. По словам местных жителей, стоимость проезда до остановки СНТ «Мир» составила 60 рублей, при этом территория ещё считается городом и относится к Центральному административному округу. До 1 июля плата за проезд до этой остановки составляла 30 рублей.