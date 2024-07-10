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38 пожаров полыхает в лесах Иркутской области 9 июля

За 9 июля удалось потушить три пожара на территории лесного фонда региона.

Источник: Комсомольская правда

В лесах Иркутской области полыхает 38 участков. За прошедшие сутки удалось потушить лишь три пожара в Братском, Бодайбинском и Нижнеилимском районе. Контроль над стихией удалось взять в Киренском, Катангском и Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

— В действующем состоянии остаются 38 лесных пожаров: Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Братском, Качугском, Катангском, Усть-Илимском, Бодайбинском, Киренском и Казачинско-Ленском районах. Кроме того, продолжается тушение пожара на площади 195 га на территории Витимского заповедника, — поделились в правительстве.

Для борьбы со стихией потребовалось привлечь более 860 человек. За обстановкой следили легкомоторные самолеты и Ан-2.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое мужчин получили ожоги и отравление угарным газом в общежитии в Ангарске. Мужчин обнаружили в одной из квартир и сразу передали в руки медиков.