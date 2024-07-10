38 пожаров полыхает в лесах Иркутской области 9 июля

В лесах Иркутской области полыхает 38 участков. За прошедшие сутки удалось потушить лишь три пожара в Братском, Бодайбинском и Нижнеилимском районе. Контроль над стихией удалось взять в Киренском, Катангском и Казачинско-Ленском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.