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На интимные темы разоткровенничался актёр из Новосибирска Никита Кологривый

Он рассуждал о сексе втроём и съёмках откровенных сцен.

Источник: Youtube

Никита Кологривый стал участником шоу «Вопрос Ребром», которое ведёт рэпер Баста. Зрители задавали разные вопросы, в том числе и каверзные. На это обратил внимание «Весь Искитим».

Одна из девушек спросила о спектакле, где Никита сыграл Владимира Маяковского. Она напомнила, у поэта была непростая личная жизнь, и тут же поинтересовалась, что Кологривый думает о сексе втроём.

«Я считаю, что сексом втроем занимаются люди, кому непросто заниматься им вдвоем. Им нужен, видимо, кто-то третий», — ответил актёр.

Узнали у гостя о съёмках интимных сцен с Настасьей Самбурской. По словам Никиты, в такие моменты думаешь только о работе — как выглядишь в кадре, какой ракурс занять и т. д.

Что касается романа с Агатой Муцениеце, Кологривый был краток: «Это киношная история».

кино