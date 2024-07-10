Минтранс предупредил о продолжительных ограничениях движения в Перми

В частности, движение будет прекращено на улице Сокольской от улицы Юнг Прикамья до улицы Судозаводской. Оно продлится с 8:00 10 июля до 00:00 24 июля. Движение на улице Малой будет приостановлено с 8:00 11 июля до 8:00 21 июля в районе дома № 6. Запрет распространится на все виды транспорта.