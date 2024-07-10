Минтранс предупредил о продолжительных ограничениях движения в Перми

Министерство транспорта региона предупредило жителей Перми о продолжительных ограничениях движения в краевой столице.
По данным Минтранса, перекрытие движения для транспорта ожидается на нескольких улицах Перми в июле. Часть ограничений будет действовать до сентября 2024 года.
В частности, движение будет прекращено на улице Сокольской от улицы Юнг Прикамья до улицы Судозаводской. Оно продлится с 8:00 10 июля до 00:00 24 июля. Движение на улице Малой будет приостановлено с 8:00 11 июля до 8:00 21 июля в районе дома № 6. Запрет распространится на все виды транспорта.
Самое продолжительное ограничение будет действовать на улице Июльской. Движение транспорта от улицы Агатовой до строительной площадки будет прекращено до 00:00 10 сентября.
В министерстве попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации. Пермяков призывают заранее планировать маршрут поездок.