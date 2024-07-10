Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс предупредил о продолжительных ограничениях движения в Перми

Ожидается остановка движения всех видов транспорта.

Источник: Аргументы и факты

Министерство транспорта региона предупредило жителей Перми о продолжительных ограничениях движения в краевой столице.

По данным Минтранса, перекрытие движения для транспорта ожидается на нескольких улицах Перми в июле. Часть ограничений будет действовать до сентября 2024 года.

В частности, движение будет прекращено на улице Сокольской от улицы Юнг Прикамья до улицы Судозаводской. Оно продлится с 8:00 10 июля до 00:00 24 июля. Движение на улице Малой будет приостановлено с 8:00 11 июля до 8:00 21 июля в районе дома № 6. Запрет распространится на все виды транспорта.

Самое продолжительное ограничение будет действовать на улице Июльской. Движение транспорта от улицы Агатовой до строительной площадки будет прекращено до 00:00 10 сентября.

В министерстве попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации. Пермяков призывают заранее планировать маршрут поездок.