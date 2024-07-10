Следком арестовал активы сбежавших из РФ миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова

Дело о теневых выплатах было раскрыто благодаря Иванову, который был задержан за растрату криптовалюты. После заключения досудебного соглашения с Генпрокуратурой он раскрыл информацию о том, сколько денег и за что он передавал силовикам. Мещанский суд Москвы приговорил его к трем годам и шести месяцам общего режима колонии, наложил штраф в размере 500 тыс. рублей и ограничил свободу на один год после освобождения. WEX подал иск на Иванова, требуя возмещения ущерба в размере 18 млрд рублей с учетом курсовой разницы, из которых 3 млрд он уже возместил добровольно. В настоящее время Иванов оспаривает решение суда.