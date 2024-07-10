Омск ко Дню города украсят гербом России и триколором

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал об утверждении концепции праздничного оформления ко Дню города. В этом году в цветовой палитре будет преобладать триколор.
Также в оформлении города к празднику задействуют официальную геральдику: герб РФ, герб Омской области и герб города Омска. Украшены будут улицы Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирская, Иртышская набережная, Комсомольский мост, Соборная площадь и ряд других территорий. Там разместят баннерные панно.
«Приглашаю омские предприятия и организации тоже принять участие в процессе и украсить свои здания согласно общей концепции», — призвал Сергей Шелест.
Напомним, в этом году Омску исполняется 308 лет. День города отмечается в первую субботу августа. В этом году праздник выпадает на 3 августа.