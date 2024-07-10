Омич обменял в банке 25 тысяч монет на купюры

В один из офисов мужчина принёс 25,5 тысячи монет разных номиналов на общую сумму около 160 тысяч рублей. Ещё один омич сдал 420 монет по 5 копеек, 250 монет по 1 копейке и 155 монет по 10 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Омск банка России.