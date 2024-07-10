Омич обменял в банке 25 тысяч монет на купюры

В Омске прошла акция «Монетная неделя», в рамках которой местные жители могли обменять монеты на купюры без комиссии. Чаще всего омичи обменивали монеты номиналом 10 рублей, 1 рубль и 10 копеек.
В один из офисов мужчина принёс 25,5 тысячи монет разных номиналов на общую сумму около 160 тысяч рублей. Ещё один омич сдал 420 монет по 5 копеек, 250 монет по 1 копейке и 155 монет по 10 копеек. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Омск банка России.
Всего в рамках акции местные жители обменяли в банках более 470 монет на общую сумму около 2 млн рублей. Омская область вошла в топ-10 регионов по количеству сданных монет.
Ранее сообщалось, что в Таре, на севере Омской области, прошла археологическая экспедиция в рамках проекта «Межрегиональная молодёжная археологическая школа “Тарский кремль”. Во время раскопок была найдена уникальная серебряная монета времён Ивана Грозного. Это единственная монета того периода, которая была обнаружена на юге Западной Сибири.