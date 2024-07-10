Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО погиб военнослужащий из Эхирит-Булагатского района

Валерий Хахалов погиб в возрасте 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. В зоне проведения специальной военной операции погиб уроженец села Корсук 30-летний Валерий Хахалов. Мужчина служил старшим разведчиком-оператором взвода. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

— Валерий женат не был. До заключения контракта жил у своей сестры. Они сироты. Помогал ей строить дом, водился с тремя племянниками, — поделился глава района.

Боец героически погиб 16 мая текущего года. При жизни он работал строителем. Также был выпускником кадетского училища.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из областного центра в зону проведения специальной военной операции была отправлена очередная партия гуманитарного груза.