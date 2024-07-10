Жители Прикамья сдали в банки две тонны монет

В Прикамье лидерами по обмену стали монеты номиналами 10 ₽ (28% от общего количества), 1 ₽ (18%) и 10 коп. (16%). «Монетная неделя» проводилась с 20 мая по 2 июня 2024 года. Любой желающий мог без комиссии обменять скопившиеся дома монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на свой счет.