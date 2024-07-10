Жители Прикамья сдали в банки две тонны монет

В Прикамье лидерами по обмену стали монеты номиналами 10 ₽ (28% от общего количества), 1 ₽ (18%) и 10 коп. (16%). «Монетная неделя» проводилась с 20 мая по 2 июня 2024 года. Любой желающий мог без комиссии обменять скопившиеся дома монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на свой счет.
«Монеты любого, даже самого низкого номинала остаются востребованными в денежном обороте. Проведение акций по сбору мелочи способствует своевременному пополнению касс банков необходимым количеством мелких денег, сокращает издержки государства на их производство и в то же время помогает населению более рационально использовать собственные денежные средства», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.
Всего по стране удалось вернуть в оборот более 31 млн монет на сумму 135 млн руб.