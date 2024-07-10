День металлурга с размахом отметят в Екатеринбурге

Как сообщает пресс-служба предприятия, праздничный марафон накануне, 9 июля, открыли «Металлургические вечера» — командные квиз-игры на проверку знаний в сфере металлургии и общего кругозора. В пятницу, 12 июля, все сотрудники «ВИЗ-Стали» станут участниками лотереи подарков, а 16 июля — супер-розыгрыша от Группы НЛМК, в рамках которых металлургов ждут ноутбуки, бытовая техника, электронные гаджеты и другие призы.
13 июля состоится корпоративная велогонка «Стальной прокат» с участием сотрудников уральских предприятий НЛМК и членов их семей. Зачет будет организован в мужской и женской группах в возрастных категориях до 40 лет и 40+. Для гонщиков подготовлены две трассы — 17 и 35 км.
17 июля пройдет экскурсия для ветеранов и их внуков. Юным гостям расскажут об истории завода, покажут современное производство, проведут викторину и посвятят в будущие металлурги.
18 и 19 июля состоится традиционная летняя спартакиада с участием действующих сотрудников и ветеранов. Она включает массовый забег работников предприятий Группы НЛМК в рамках благотворительного марафона «Крепче стали» и соревнования по шести видам спорта: легкой атлетике, выжиманию гири, настольному теннису, подтягиванию на турнике, перетягиванию каната и шахматам.
Всю праздничную неделю в заводских подразделениях будут проходить торжественные собрания трудовых коллективов. Передовикам производства вручат ведомственные, областные, городские и корпоративные награды.
Кульминацией праздника 20 июля станет семейный фестиваль «Любим то, что делаем» на берегу озера Балтым. Семьи металлургов ждут интерактивная развлекательная шоу-программа, мастер-классы, спортивные мероприятия и просто отдых на природе.