День металлурга с размахом отметят в Екатеринбурге

13 июля состоится корпоративная велогонка «Стальной прокат» с участием сотрудников уральских предприятий НЛМК и членов их семей. Зачет будет организован в мужской и женской группах в возрастных категориях до 40 лет и 40+. Для гонщиков подготовлены две трассы — 17 и 35 км.