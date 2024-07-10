Мировые эксперты высказались об отмене единого часового пояса в Казахстане

Сообщается, что медицинский психолог, член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян привлек к обсуждению международных экспертов из России и Америки. Например, он побеседовал с ведущим хронобиологом США, директором лаборатории сна и циркадных ритмов Мэри Карскадон, которая считает, что нужно признать ошибку и вернуться к «разумным часовым поясам».
«Многие люди в Казахстане пребывают в постоянном состоянии джетлага. Их тела, их ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи… Какой смысл в рабочем дне с 9 утра, если солнце светит уже 5−6 часов? Для большинства людей невозможно адаптироваться под такой график. Поэтому для организма это экстремальное испытание», — считает она.
Евгений Ян также утверждает, что российские и американские эксперты отмечают, что переход на единый часовой пояс обязательно скажется на здоровье казахстанцев и может привести к снижению иммунитета и болезням. Биохимик, лауреат премии ЛКСМ Казахстана Аида Альжанова рассказала, какие нарушения происходят при раннем рассвете.
«Прерывая фазу выработки мелатонина, мы влияем отрицательно на здоровье человека. Для того чтобы мы переходили на время, когда у нас в час вырабатывается пик мелатонина, то тогда мы должны ложиться в 7 часов вечера, думаю, это недопустимо», — заявила она.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5. До этого во всех регионах, кроме Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей, действовал пояс UTC +6. К слову, при переходе на единый часовой пояс многие граждане столкнулись с проблемами: люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.
Помимо этого, у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. Многие казахстанцы раскритиковали переход на единое время, аргументируя это неудобством и расстройствами организма. Была запущена петиция.
Жители ВКО выразили несогласие еще до перехода на пояс UTC +5. Они заявляли, что с переводом стрелок на час назад они потеряют один световой час. Стоит отметить, что еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но после организм сумеет адаптироваться.
В июне министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что врачи не замечают значительного наплыва пациентов в поликлиники и больницы после смены часового пояса. Доктор биологических наук Султан Толеуханов высказался о переводе часов в Казахстане. Он заявил, что неудобства из-за перевода времени, на которые сейчас порой жалуются казахстанцы, — это временное явление. С его слов, для адаптации нужно некоторое время.
Отметим, что сразу после того, как петиция об отмене единого часового пояса набрала необходимые 50 тыс. голосов, госорганы заявили, что документ рассмотрят как положено. Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявлял, что сейчас проходит первый этап обсуждения петиции специально созданной рабочей группой. А глава Минтруда заявила, что казахстанцы могут начинать свой рабочий день на час раньше, поскольку в стране перешли на другой часовой пояс.