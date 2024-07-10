Мировые эксперты высказались об отмене единого часового пояса в Казахстане

Жители ВКО выразили несогласие еще до перехода на пояс UTC +5. Они заявляли, что с переводом стрелок на час назад они потеряют один световой час. Стоит отметить, что еще в конце февраля врачи сообщали, что переход на единое время может повлиять на биоритмы жителей, но после организм сумеет адаптироваться.