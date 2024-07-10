На следующей неделе в Омске установится нетипичная погода

Ранее сообщалось о погоде в ближайшие дни. Так, сегодня, 10 июля, температура воздуха днём составит +24…+29 градусов. При этом ближе к вечеру ожидается похолодание. Уже ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Ветер будет северо-западный, 7−12 м/с. Местами возможны слабые дожди. В четверг, 11 июля, днём ожидается жара до +31 градуса. К дождям также присоединится гроза.