На следующей неделе в Омске установится нетипичная погода

По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, на следующей неделе в Омской области ожидается умеренно тёплая погода без осадков.
По предварительному прогнозу, со вторника по субботу, с 16 по 20 июля, температура воздуха в регионе днём будет составлять +24…+25 градусов. Синоптики также отмечают отсутствие дождей в этот период.
При этом дожди и грозы ожидаются после воскресенья, 21 июля. В этот день столбик термометра повысится до +28 градусов.
Ранее сообщалось о погоде в ближайшие дни. Так, сегодня, 10 июля, температура воздуха днём составит +24…+29 градусов. При этом ближе к вечеру ожидается похолодание. Уже ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Ветер будет северо-западный, 7−12 м/с. Местами возможны слабые дожди. В четверг, 11 июля, днём ожидается жара до +31 градуса. К дождям также присоединится гроза.