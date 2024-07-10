Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На следующей неделе в Омске установится нетипичная погода

Осадков не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 86% 755 мм рт. ст. +27°
Источник: Om1.ru

По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, на следующей неделе в Омской области ожидается умеренно тёплая погода без осадков.

По предварительному прогнозу, со вторника по субботу, с 16 по 20 июля, температура воздуха в регионе днём будет составлять +24…+25 градусов. Синоптики также отмечают отсутствие дождей в этот период.

При этом дожди и грозы ожидаются после воскресенья, 21 июля. В этот день столбик термометра повысится до +28 градусов.

Ранее сообщалось о погоде в ближайшие дни. Так, сегодня, 10 июля, температура воздуха днём составит +24…+29 градусов. При этом ближе к вечеру ожидается похолодание. Уже ночью столбик термометра опустится до +11…+16 градусов. Ветер будет северо-западный, 7−12 м/с. Местами возможны слабые дожди. В четверг, 11 июля, днём ожидается жара до +31 градуса. К дождям также присоединится гроза.