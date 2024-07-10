Север Иркутской области затянуло дымом из-за пожаров в Якутии и Забайкалье

От крупных пожаров в Якутии и Забайкальском крае дымом затянуло четыре района на севере Иркутской области. Правительство региона и Иркутская база охраны лесов сообщают, что задымленность наблюдается в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.
— Мы усиливаем там лесопожарные формирования, действующими на территории Иркутской области, в северные территории дополнительно переброшено уже порядка 600 человек. Привлекаются силы Рослесхоза, самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков над лесными пожарами, — рассказал начальник региональной диспетчерской службы «Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов» Михаил Малышев.
Распространению дыма из соседних регионов на севере Иркутской области помогает ветер.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье полыхает 38 участков в лесах Иркутской области. Ежедневно для тушения пожаров привлекается более 800 человек.