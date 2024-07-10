Север Иркутской области затянуло дымом из-за пожаров в Якутии и Забайкалье

От крупных пожаров в Якутии и Забайкальском крае дымом затянуло четыре района на севере Иркутской области. Правительство региона и Иркутская база охраны лесов сообщают, что задымленность наблюдается в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамско-Чуйском районах.