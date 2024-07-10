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Сорвалось еще одно выступление Кайрата Нуртаса

Еще на одном концерте не сможет выступить казахстанский певец Кайрат Нуртас, сообщает Zakon.kz.

Источник: wikimedia

На этот раз речь идет о городе Аксу, где он должен был выступить 19 июля на День металлурга и День города.

Кайрата Нуртаса исключили из списка хедлайнеров, так как в этот день он еще будет находиться в заключении. Эту информацию агентству Pavlodarnews подтвердили организаторы праздника — Аксуский завод ферросплавов.

Заменят ли Кайрата Нуртаса другим исполнителем, пока неизвестно.

5 июля Кайрата Нуртаса задержали за драку и нецензурную брань в самолете. В суде певца признали виновным и назначили 15 суток ареста за мелкое хулиганство. Он попытался обжаловать приговор, но решение суда первой инстанции оставили без изменений. Ранее из-за ареста отменили концерт Нуртаса в Астане.