Почти 47 млн рублей грантами на помощь детям получит Иркутская область

На помощь детям Иркутской области в 2024—2025 годах предоставят почти 47 миллионов рублей. Такое финансирование выделили на реализацию двух проектов: «Развитие региональной системы обеспечения безопасности детей на 2024 2025» и «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.