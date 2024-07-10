Почти 47 млн рублей грантами на помощь детям получит Иркутская область

На помощь детям Иркутской области в 2024—2025 годах предоставят почти 47 миллионов рублей. Такое финансирование выделили на реализацию двух проектов: «Развитие региональной системы обеспечения безопасности детей на 2024 2025» и «Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
— При поддержке фонда на территории области уже реализовано 10 региональных программ и комплексов мер, 32 проекта учреждений, муниципальных образований и некоммерческих организаций, направленных на решение особо важных социальных задач, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Организации соц. обслуживания тоже принимают активное участие в проектах и грантовых конкурсах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 75 семей Иркутской области получили выплаты в 50 тысяч рублей в честь Дня семьи, любви и верности. Также им вручили медали.