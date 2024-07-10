Красноярск занял первое место по росту зарплат в Сибири

Эксперты проанализировали заработные платы в разных регионах России в июне 2024 и 2023 годов. После сравнений было выявлено, что в среднем работодатели Красноярска предлагают 69,7 тыс. руб., что на 40% больше, чем в июне прошлого года.
Второе место присудили Иркутской области с ростом окладов на 39%.
А тройку лидеров закрыла Новосибирская область. Там работодатели в этом году предлагают среднюю сумму на 36% больше, чем год назад.
Среди самых прибыльных профессий края выделили специалистов по добыче сырья и сельскому хозяйству со средней зарплатой в 159,1 тыс. руб. и 151,9 тыс. рублей соответственно, а также водителей с 137,5 тыс. руб.
Ранее, Красноярск занял 17-е место по уровню отраслевых зарплат.