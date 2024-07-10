590 м³ мусора вывезли из арыков Алматы

По состоянию на 9:00 за сутки в городе выпало 12 мм осадков, на Медеу — 14 мм, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
В течение суток до начала дождя силами 92 ед. спецтехники и 326 рабочих организованы работы по очистке проблемных участков арычных сетей, арычных переходов и «ловушек» для случайного мусора. Вывезено 360 м³.
Кроме этого заготовлено более 2 тыс. мешков с песком. В ночной период с 8 на 9 июля с арыков вывезено 230 м³ упавших веток и мусора.
В период выпадения осадков количество оперативных мобильных бригад увеличено до 52 (обычно 36−40), оснащенных мотопомпами баграми и другими шанцевыми инструментами для предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках.
По данным оперативного дежурного по ЧС, в вечерний период 8 июля зафиксировано 6 подтоплений, которые были оперативно устранены.
Основной причиной подтоплений явилось засорение арычных сетей и арычных переходов упавшими при шквальном ветре ветками, а также случайным мусором, выбрасываемым населением на газоны и тротуары.
Всего задействованы 436 ед. спецтехники, 28 мотопомп и 780 дорожных рабочих.
В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
По прогнозу РГП «Казгидромет», сегодня днем временами небольшой дождь, гроза. Температура +28…+30 градусов.
Во избежание подтоплений также убедительно просим горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов».