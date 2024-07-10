Как поступить платно в вуз Иркутска и не разориться

В этом году на бюджет в вузах Иркутска примут больше 6 тысяч студентов. Но поступающих, конечно, намного больше. И те, кому не повезёт, попытаются договориться с родителями и поступить платно. Правда, в Иркутске это обойдётся недёшево.
Дорогой дизайн и медицина
Самое дорогое обучение нашлось в политехе. Родители желающих стать дизайнерами и художниками-монументалистами должны выложить ни более ни менее как 346,2 тысячи рублей за год. Стоит только вспомнить с тоской о том, что пять лет назад, в 2019 году, образование для мастеров холста и кисточки обходилось в «какие-то» 140, 5 тысяч. А за это время цены подскочили в два с лишним раза.
Зато мамы и папы желающих стать врачами буквально выдохнули — «их» направление подорожало за эти годы не так внушительно — в среднем до 245 тысяч в год. Правда, за курс из шести лет в вузе и два года в ординатуре это выльется в рекордную сумму — больше двух миллионов, при том что цены постоянно растут. Один выход для потенциальных докторов — заключать договор на целевое обучение. А уж потом, если не сложится, — брать кредит и выплачивать долги. Но это уже другая история.
В список самых дорогих попала и экспертиза недвижимости, которой обучают в экономическом вузе. За год обучения по этому профилю берут почти столько же, как и с будущих медиков.
Айтишникам лучше сэкономить
У будущих компьютерных гениев ситуация иная. На их направлении, как и среди математиков и физиков, регулярно случаются недоборы и даже «вторые туры» на бюджет. А всё, конечно, потому, что абитуриентов с профильной математикой и физикой в принципе не так много и они востребованы везде, от инженерных профессий до физиков-педагогов, которые будут обучать детей в школах.
Что касается расценок (берем сейчас только айтишников, их обучают везде — от классического университета до аграрного вуза), то дороже всего это обучение в профильном политехе — за 200 тысяч рублей, чуть дешевле в ИГУ и относительно недорого в сельхозуниверситете — 167,7 тысячи за курс.
Помним, что расценки устанавливают на федеральном уровне. Они зависят от того, сколько по этому же профилю потратят на бюджетников. Зато у всех вузов есть целая система скидок в зависимости от баллов ЕГЭ, и на деле обучение почти всегда обойдётся дешевле, но сейчас не об этом.
Кстати
Дешевле всего обходится обучение гуманитариев и других специалистов, при подготовке которых нужен только лектор, учебник и компьютер. Поэтому обучение будущих педагогов, равно как и историков, социологов и журналистов в ИГУ обойдется в 164 тысячи рублей в год. А вот подготовка по более практическим профессиям — геологов, физиков, биоинженеров — в этом же вузе обходится на 12 тысяч рублей больше. Самая же дорогостоящая профессия в этом вузе — прикладная геология. И тут придётся заплатить почти 200 тысяч рублей. В ИрГАУ практически по всем специальностям плата за знания стандартная — 176 тысяч рублей за курс. В БГУ на большой пласт экономических специальностей — 180,3 тысячи рублей. В политехе на основных профильных направлениях с будущих инженеров возьмут 200 тысяч рублей (если без скидок). А вот на «авиационных» направлениях и специальностях горного и нефтедобывающего профиля — уже больше 240.
А самая «дешёвая» специальность неожиданно нашлась в ИГМУ. Год обучения в медицинском по специальности «сестринское дело» обойдётся в 95 тысяч рублей.
А как в столицах?
В МГУ год обучения на факультете вычислительной математики и кибернетики, филфаке, факультете госуправления и мировой политики обойдётся в 428 тыс. рублей, на химфаке — в 462 тыс., а на юридическом — в 550 тыс. В СПбГУ самым дорогим оказался факультет менеджмента — 554 тыс. рублей. Остальное дешевле: «Программирование и ИТ» — порядка 263 тыс., «Психология» — 305 тыс., юрфак — 415 тыс. В МГИМО цены начинаются от 585 тыс. рублей, а в среднем составляют 600−700 тыс.