Как поступить платно в вуз Иркутска и не разориться

Дешевле всего обходится обучение гуманитариев и других специалистов, при подготовке которых нужен только лектор, учебник и компьютер. Поэтому обучение будущих педагогов, равно как и историков, социологов и журналистов в ИГУ обойдется в 164 тысячи рублей в год. А вот подготовка по более практическим профессиям — геологов, физиков, биоинженеров — в этом же вузе обходится на 12 тысяч рублей больше. Самая же дорогостоящая профессия в этом вузе — прикладная геология. И тут придётся заплатить почти 200 тысяч рублей. В ИрГАУ практически по всем специальностям плата за знания стандартная — 176 тысяч рублей за курс. В БГУ на большой пласт экономических специальностей — 180,3 тысячи рублей. В политехе на основных профильных направлениях с будущих инженеров возьмут 200 тысяч рублей (если без скидок). А вот на «авиационных» направлениях и специальностях горного и нефтедобывающего профиля — уже больше 240.