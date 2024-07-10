Перебои с водой начались в Геленджике из-за жары и засухи

В Геленджике начались перебои с водоснабжением. По словам руководителя ООО «Концессии водоснабжения Геленджик» Алексея Сорокина подача ресурса в нужном объеме невозможна из-за аномальной жары и продолжительной засухи.
«Для равномерной подачи воды в дома геленджичан сотрудники “Концессий” наполняют резервуары чистой воды в дневное и ночное время. В это время снижается давление в водопроводе. В утренние и вечерние часы ресурс подается с нормативным давлением», — сообщили в МЦУ Геленджика.
Сорокин отметил, что около 30% скважин Дивноморского водозабора находятся без воды. В связи с этим снижается давление для заполнения резервуаров чистой воды. Это происходит ночью с 21:30 до 05:30 и в дневные часы с 09:30 до 17:30.
«Эта мера позволяет подавать воду с нормативным давлением в часы пикового разбора утром и вечером», — разъяснил ситуацию директор ООО «КВГ».
Напомним, что на Кубани из-за сорокаградусной жары также наблюдались перебои электроснабжения.