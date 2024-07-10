Перебои с водой начались в Геленджике из-за жары и засухи

Сорокин отметил, что около 30% скважин Дивноморского водозабора находятся без воды. В связи с этим снижается давление для заполнения резервуаров чистой воды. Это происходит ночью с 21:30 до 05:30 и в дневные часы с 09:30 до 17:30.