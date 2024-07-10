Адская жара в Молдове: синоптики объявили «оранжевый код», есть риск природных пожаров

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Синоптики объявили «оранжевый код» погодной опасности из-за крайне высоких температур воздуха, он будет действовать семь дней в районах центра и юга Молдовы.
Так, по данным Государственной гидрометеорологической службы, максимальная температура воздуха на территориях, где действует «оранжевый код», с 10 по 16 июля достигнет +36..+39 градусов Цельсия.
На севере страны, где продолжает действовать «желтый код», максимальная температура воздуха не превысит +35 градусов Цельсия.
Синоптики отмечают, что в предстоящую неделю волна теплого воздуха продолжит расширяться и усиливаться.
В Кишиневе, по распоряжению властей столицы, на улицы города выезжают поливальные машины. Мэрия также установила в разных районах Кишинева десять пунктов первой помощи, где горожане могут получить питьевую воду и необходимую помощь.
Палатки для защиты от жары установил по республике и Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Гражданам рекомендуется избегать путешествий и длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы, сократить физические усилия, интенсивные тренировки, а также другие занятия на свежем воздухе.
Спасатели предупреждают о риске возникновения природных пожаров. В связи с этим граждан просят воздержаться от применения огня вблизи полей, лесных массивов, а также зон отдыха, не поджигать сухую растительность и бытовой мусор в целях очистки сельскохозяйственных угодий и приусадебных участков.
О необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности напомнили и работникам агропромышленного комплекса, а также лесозаготовки. К лесозаготовительным работам допускается только техника, прошедшая испытания и отвечающая установленным техническим требованиям.
В жаркий летний период в Молдове действует ограничение движения крупнотоннажного транспорта. Когда температура воздуха превышает +30 градусов по Цельсию, на некоторых участках трасс грузовикам весом более 20 тонн запрещено движение с 10:00 до 20:00.