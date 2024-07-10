Адская жара в Молдове: синоптики объявили «оранжевый код», есть риск природных пожаров

Палатки для защиты от жары установил по республике и Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Гражданам рекомендуется избегать путешествий и длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в полуденные часы, сократить физические усилия, интенсивные тренировки, а также другие занятия на свежем воздухе.