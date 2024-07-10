Электробусы вышли еще на три маршрута в шести округах столицы

С 2022-го в город поставляют электробусы улучшенной комплектации. От более ранних их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Помимо этого, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов (теперь он более заметен издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и позволяет поддерживать оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 до 80 километров: электробус после подзарядки проходит больший путь, при этом вес машины остался прежним.