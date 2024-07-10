Электробусы вышли еще на три маршрута в шести округах столицы

«Москва — европейский лидер по количеству электробусов. Инновационный транспорт вышел еще на три маршрута в шести округах столицы. В столице курсируют уже более 1760 электробусов на более чем 130 маршрутах. Мы продолжаем развивать сеть самого современного экологичного транспорта и повышать качество обслуживания пассажиров, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.
Электробус, следующий по маршруту Т19, едет от остановки «Метро “Сокол”» до станции «Крылатское». Он проходит через районы Сокол, Щукино, Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Кунцево, Крылатское.
Маршрут № 787 проходит от 9-го микрорайона Кожухова до станции Перово третьего Московского диаметра через районы Косино-Ухтомский, Вешняки, Новогиреево, Перово.
Маршрут № 138 соединяет станции метро «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий с конечной остановкой «Улица Марии Ульяновой». Он проходит через районы Хамовники, Раменки, Гагаринский, Ломоносовский.
Экологичный транспорт делает поездки пассажиров комфортнее, а также снижает негативное влияние на окружающую среду. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.
Москва находится в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта и занимает первое место в Европе по числу электробусов. Первые электробусы российского производства вышли на маршруты в столице в сентябре 2018 года. Технику обслуживают по контрактам жизненного цикла. Это означает, что в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса производитель несет полную ответственность за исправность каждой машины.
С 2022-го в город поставляют электробусы улучшенной комплектации. От более ранних их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона — оно меняется от холодного к теплому в 14:00 для комфорта пассажиров. Помимо этого, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов (теперь он более заметен издалека), электроотопитель салона не влияет на окружающую среду и позволяет поддерживать оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40−50 до 80 километров: электробус после подзарядки проходит больший путь, при этом вес машины остался прежним.
Инновационный транспорт сегодня обслуживают на девяти площадках. Для организации новых электробусных маршрутов Москва начала строить современные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в около 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий парк электробусов «Салтыковка» в ВАО. Он обслуживает маршруты на востоке города.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще большее число экологичного транспорта выйдет на линии, заменив автобусы.