В Крыму временно закрыли проезд на Бакальскую косу

Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
Он уточнил, что временный запрет связан с учениями военных на территории района.
Накануне учения вечером 9 июля проводились в Феодосии и Севастополе.
С 10 по 11 июля включительно в Крыму закроют проезд Бакальскую косу.
Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
Он уточнил, что временный запрет связан с учениями военных на территории района.
Накануне учения вечером 9 июля проводились в Феодосии и Севастополе.