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В Крыму временно закрыли проезд на Бакальскую косу

С 10 по 11 июля включительно в Крыму закроют проезд Бакальскую косу.

Источник: Freepik

Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

Он уточнил, что временный запрет связан с учениями военных на территории района.

Накануне учения вечером 9 июля проводились в Феодосии и Севастополе.