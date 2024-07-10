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Дорожную разметку нанесут на четырех улицах Минска

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку будут наносить на четырех улицах в Минске сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщили в ведомстве, по информации КУП «СМЭП Мингорисполкома», сегодня днем планируется нанесение дорожной разметки на улицах Железнодорожной, Прушинских, Байкальской и Франциска Скорины.

Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на этих участках дорог. -