Аэропорт Воронежа показал VIP-зал в новом терминале

Теперь аэропорт имени Петра I ждет открытия воронежского неба. А пока воздушная гавань продемонстрировала, как выглядит изнутри VIP-зал.
Для пассажиров вип-зоны будет доступна отдельная парковка, самостоятельный вход в аэровокзал, индивидуальная регистрация, оформление багажа и ручной клади, резервирование желаемых мест в салоне самолета, доставка на посадку в автомобиле представительского класса или в отдельном микроавтобусе.
За комфорт, конечно, придется заплатить, стоимость услуг пока не называется.
Фотографии предоставлены пресс-службой аэропорта и телеграм-каналом «Аэропорт Воронеж».