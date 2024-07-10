Аэропорт Воронежа показал VIP-зал в новом терминале

Для пассажиров вип-зоны будет доступна отдельная парковка, самостоятельный вход в аэровокзал, индивидуальная регистрация, оформление багажа и ручной клади, резервирование желаемых мест в салоне самолета, доставка на посадку в автомобиле представительского класса или в отдельном микроавтобусе.