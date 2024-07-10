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Аэропорт Воронежа показал VIP-зал в новом терминале

Посетителей VIP-зала будут подвозить к самолету на автомобиле представительского класса. Строительство нового терминала официально закончили 6 июня 2024 года.

Теперь аэропорт имени Петра I ждет открытия воронежского неба. А пока воздушная гавань продемонстрировала, как выглядит изнутри VIP-зал.

Для пассажиров вип-зоны будет доступна отдельная парковка, самостоятельный вход в аэровокзал, индивидуальная регистрация, оформление багажа и ручной клади, резервирование желаемых мест в салоне самолета, доставка на посадку в автомобиле представительского класса или в отдельном микроавтобусе.

За комфорт, конечно, придется заплатить, стоимость услуг пока не называется.

Фотографии предоставлены пресс-службой аэропорта и телеграм-каналом «Аэропорт Воронеж».