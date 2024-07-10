Ограничения на посещение лесов действуют в 74 районах страны

По данным на 8.30, в Брестской области ограничения действуют в Барановичском, Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, Ляховичском, Пинском, Столинском районах. В Витебской области 3-й класс пожароопасности введен в Бешенковичском, Витебском, Городокском, Докшицком, Дубровенском, Лепельском, Лиозненском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Сенненском, Толочинском, Ушачском, Чашникском и Шумилинском районах. Ограничения действуют во всех районах Гомельской области, в Гродненской области — в Гродненском районе. В Минской области ограничения введены в Березинском, Борисовском, Крупском, Любанском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском, Солигорском, Стародорожском и Червенском районах. Ограничения на посещение лесных массивов введены во всех районах Могилевской области, за исключением Горецкого.



В течение дня в связи с установившейся жаркой погодой ситуация может меняться. Получить данные о принятых мерах ограничительного характера можно на официальном сайте ведомства.