30-градусная жара будет стоять в Самарской области 10 и 11 июля

В ближайшие дни 10 и 11 июля в Самарской области будет стоять очень сильная жара. Синоптики прогнозируют повышение столбиков термометров до +32 °C. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем 10 и 11 июля местами в Самарской области ожидается жара +30 °C и +32 °C, — предупредили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить достаточное количество прохладной воды. Лучше не находиться долго на солнце, не заниматься физической активностью.
А людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности, которая длится с 12 до 15 часов, советуют не выходить на улицу и не загорать на пляже. Водителям перед тем, как сесть в машину, нужно сначала открыть все двери для проветривания.