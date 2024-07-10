Белорусы стали чаще летать на отдых в ОАЭ, турпоток достиг 15 тысяч прибытий

Белорусы стали все чаще выбирать Объединенные Арабские Эмираты и, в частности эмират Шарджу, в качестве места отдыха. Как рассказали в Республиканском союзе турорганизаций, относительно 2023 года число белорусов, которые посетили ОАЭ, существенно вырос. В целом Беларусь занимает третье место из всех стран СНГ по количеству туристов, посетивших Шарджу, уступая только туристам из России и Казахстана.