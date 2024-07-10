Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы стали чаще летать на отдых в ОАЭ, турпоток достиг 15 тысяч прибытий

Белорусы все чаще выбирают ОАЭ в качестве места отдыха.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы стали все чаще выбирать Объединенные Арабские Эмираты и, в частности эмират Шарджу, в качестве места отдыха. Как рассказали в Республиканском союзе турорганизаций, относительно 2023 года число белорусов, которые посетили ОАЭ, существенно вырос. В целом Беларусь занимает третье место из всех стран СНГ по количеству туристов, посетивших Шарджу, уступая только туристам из России и Казахстана.

— По темпам прироста прибытий Беларусь находится на первом месте — в сравнении с прошлым годом поток вырос на 50% и составляет сейчас 15 тысяч, — прокомментировали представители туриндустрии.

Шарджа — один из семи эмиратов, занимающий третье место по площади и численности населения. Этот эмират находится в центре ОАЭ, что позволяет туристам комбинировать отдых, совмещая экскурсионные программы и пляжный релакс.

туризм и отдых