Белорусы стали чаще летать на отдых в ОАЭ, турпоток достиг 15 тысяч прибытий

Белорусы стали все чаще выбирать Объединенные Арабские Эмираты и, в частности эмират Шарджу, в качестве места отдыха. Как рассказали в Республиканском союзе турорганизаций, относительно 2023 года число белорусов, которые посетили ОАЭ, существенно вырос. В целом Беларусь занимает третье место из всех стран СНГ по количеству туристов, посетивших Шарджу, уступая только туристам из России и Казахстана.
— По темпам прироста прибытий Беларусь находится на первом месте — в сравнении с прошлым годом поток вырос на 50% и составляет сейчас 15 тысяч, — прокомментировали представители туриндустрии.
Шарджа — один из семи эмиратов, занимающий третье место по площади и численности населения. Этот эмират находится в центре ОАЭ, что позволяет туристам комбинировать отдых, совмещая экскурсионные программы и пляжный релакс.