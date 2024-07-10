«Они перепутали нашу машину со скорой»: реаниматолог и его жена случайно приняли преждевременные роды на дому в Бурятии

Врачу-реаниматологу Сергею Кузнецову из Бурятии пришлось на время стать акушером, причем еще и на дому. Срочная помощь требовалась 35-летней сельчанке. У женщины раньше времени начались роды — на 34 неделе беременности. Сергей был единственным врачом, который оказался рядом с ней. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Перепутали машину скорой помощи.
— Я работаю в военном госпитале. В медицинской сфере уже 18 лет, — рассказывает 40-летний Сергей Кузнецов. — В профессию пришел по примеру своей мамы, она трудилась медсестрой в поликлинике и в детстве я проводил там очень много времени.
Решение стать реаниматологом пришло в более осознанном возрасте. Специальность требует принятия ответственных решений в короткие сроки, Сергей посчитал, что это как раз подходит его характеру. Еще учась в институте, работал на реанимационной скорой помощи.
Вечером, 2 июля, мужчина вместе со своей женой Ольгой (она медицинская сестра, работают вместе) и водителем возвращался на реанимобиле из села Максимиха, где в тот день проходил чемпионат вооруженных сил по легкой атлетике. Супруги дежурили на случай необходимости медпомощи участникам соревнований. Неожиданно водитель заметил на обочине голосующего мужчину. Он был сильно встревожен и просил о помощи.
— Мы остановились узнать, что произошло. Мужчина сообщил, что рожает женщина. И несмотря на то, что акушерство вовсе не наш профиль, мы не смогли отказать.
Дом, в котором находилась роженица, был расположен возле трассы. Кузнецовы бросились туда. Внутри на диване лежала женщина, на вид около 35-ти лет. Возле нее находился ее муж, который был очень взволнован. Мужчина, который позвал медиков, был одним из строителей, что работали у семьи на участке.
— Они вызвали скорую помощь, но от ближайшей больницы до пункта назначения ехать около часа. Как выяснилось, работник просто перепутал наш автомобиль с каретой скорой помощи, которая уже спешила к ним. Так случайно мы и оказались в доме.
Назовут сына в честь его спасителя.
Сергей рассказывает, что на тот момент ребенок уже показался наполовину и появлялся на свет неправильно из-за тазового прилежания. Супруги помогли матери разродиться… Мальчик! Но кожа ребенка была сине-фиолетового цвета. Специалисты поняли — это гипоксия. Вместе с этим у новорожденного наблюдалась брадикардия — частота сердечных ударов была меньше нормы. Время шло на секунды. Кузнецовы произвели крохе санацию верхних дыхательных путей (удаление трахеобронхиальной слизи из самой трубки и трахеи — прим. Редакции), чтобы тот смог дышать, и прибегли к искусственной вентиляции легких.
— Были большие риски летального исхода, — признается корреспонденту КП-Иркутск Сергей. — Конечно, мы с женой очень переживали. Хотя Ольга рассказывала, что внешне я выглядел абсолютно спокойным. Раньше ни она, ни я никогда роды не принимали. По своей специальности я работал в роддомах, видел, как проводят кесарево сечение. Но чтобы помогать пациентам без акушера — такой случай у меня впервые. Действовали благодаря тем знаниям, которые у нас имелись.
Через 15 минут у ребенка нормализовалась частота сердечных сокращений, кожа порозовела. Сама женщина находилась в стабильном состоянии. Как выяснилось, для нее это уже пятые роды. Вскоре прибыла бригада скорой помощи, и Кузнецовы передали им мать с малышом.
— Отец ребенка очень благодарил нас, обнимал. Сказал, что обязательно назовет сына в честь меня — Сергеем. Конечно, может это было сказано в сердцах, на эмоциях. Но мне было это очень приятно. Контактами во всей этой суете мы не обменялись, но через несколько дней я звонил в роддом и спрашивал у врачей о состоянии женщины и ребенка. У них все в порядке, врачи уже готовили их к выписке.