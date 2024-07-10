«Они перепутали нашу машину со скорой»: реаниматолог и его жена случайно приняли преждевременные роды на дому в Бурятии

— Отец ребенка очень благодарил нас, обнимал. Сказал, что обязательно назовет сына в честь меня — Сергеем. Конечно, может это было сказано в сердцах, на эмоциях. Но мне было это очень приятно. Контактами во всей этой суете мы не обменялись, но через несколько дней я звонил в роддом и спрашивал у врачей о состоянии женщины и ребенка. У них все в порядке, врачи уже готовили их к выписке.