Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

38 деревьев спилят на Петровской набережной в Воронеже

Сухостойные деревья находятся вдоль дороги ближе к ВоГРЭСовскому мосту.

В Воронеже на третьей очереди Петровской набережной спилят 38 деревьев. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Сотрудники управления уже выдали подрядчику порубочные билеты.

В мэрии уточнили, что речь идет об удалении сухостойных деревьев пород ива, ясень, береза, тополь и клен. Они расположены вдоль дороги по набережной, прилегающей к ВоГРЭСовскому мосту. В будущем, по планам горадминистрации, здесь пройдет благоустройство.

Работы начнутся уже сегодня и пройдут под строгим контролем экологов, добавили в управлении.