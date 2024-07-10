38 деревьев спилят на Петровской набережной в Воронеже

В мэрии уточнили, что речь идет об удалении сухостойных деревьев пород ива, ясень, береза, тополь и клен. Они расположены вдоль дороги по набережной, прилегающей к ВоГРЭСовскому мосту. В будущем, по планам горадминистрации, здесь пройдет благоустройство.