38 деревьев спилят на Петровской набережной в Воронеже

В Воронеже на третьей очереди Петровской набережной спилят 38 деревьев. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Сотрудники управления уже выдали подрядчику порубочные билеты.
В мэрии уточнили, что речь идет об удалении сухостойных деревьев пород ива, ясень, береза, тополь и клен. Они расположены вдоль дороги по набережной, прилегающей к ВоГРЭСовскому мосту. В будущем, по планам горадминистрации, здесь пройдет благоустройство.
Работы начнутся уже сегодня и пройдут под строгим контролем экологов, добавили в управлении.