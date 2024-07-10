Несколько городов Свердловской области оказались сильно загрязнены металлами

Территориями с опасным загрязнением почв металлами стали Кировград и Реж: в Кировграде был обнаружен избыток свинца, меди, цинка и кадмия, в Ревде и Реже — никеля, кадмия и меди. В умеренно опасную зону отнесены Асбест с повышенным содержанием в земле никеля, хрома и кобальта, Верхняя Пышма, где обнаружили в почве медь, никель и свинец, Первоуральск (свинец, медь, цинк, кадмий) и Полевской (медь, свинец, цинк, никель).