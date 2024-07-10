Несколько городов Свердловской области оказались сильно загрязнены металлами

Территориями с опасным загрязнением почв металлами стали Кировград и Реж: в Кировграде был обнаружен избыток свинца, меди, цинка и кадмия, в Ревде и Реже — никеля, кадмия и меди. В умеренно опасную зону отнесены Асбест с повышенным содержанием в земле никеля, хрома и кобальта, Верхняя Пышма, где обнаружили в почве медь, никель и свинец, Первоуральск (свинец, медь, цинк, кадмий) и Полевской (медь, свинец, цинк, никель).
В целом, согласно обследованию в 2023 году почв вокруг городов в Уральском Федеральном округе (УрФО) на содержание токсикантов промышленного происхождения (ТПП), на отдельных участках уральских территорий было выявлено загрязнение кадмием, медью, никелем, свинцом, цинком. Всего в России за период наблюдений с 2014 по 2023 почвы 3,3% населенных пунктов отнесены к опасной категории загрязнения, 10,5% населенных пунктов к умеренно опасной категории загрязнения.
Напомним, в 2022 году Свердловские предприятия направили 3,5 млрд рублей на сокращение выбросов. Суммарные затраты на охрану окружающей среды в 2022 на предприятиях, в организациях и у индивидуальных предпринимателей составили 37,7 млрд руб. За счет природоохранных мероприятий выбросы в воздух сократились на 97 тыс. тонн.