В Хабаровском крае завтра станет ещё холоднее

А вот на самом севере Хабаровского края погода хоть и мало изменится, но температура начнёт расти. При этом дожди в Чумикане и Аяне вряд ли прекратятся. Если в первом после ночных +10… +12 днём воздух может прогреться до +16. В среду было на два градуса холоднее.