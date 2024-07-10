В Хабаровском крае завтра станет ещё холоднее

Хабаровский край остаётся под влиянием студёного Охотского моря. Ветер оттуда хоть и не сильный, но регион буквально накрыт свинцовыми тучами с редкими прояснениями. В четверг погода практически не изменится, а в большинстве районов станет ещё прохладнее. По иронии «небесной канцелярии» самым тёплым местом может стать самый северный в регионе Охотский муниципальный округ. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Дальневосточного УГМС.
В Хабаровске в четверг, 11 июля, в течение суток ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 7 — 12 м/с. Ночью температура воздуха составит +12… +14 градусов, днём +19… +21.
В Бикинском районе ночь на четверг окажется теплее, а день прохладнее, чем было в среду. Северо-восточный ветер 3−8 м/с будет поставлять на самый юг края кратковременные дожди. В тёмное время суток +15… +17, в светлое +19… +21 градус.
В Вяземском практически такая же погода. Разве что ветер чуть-чуть сильнее — до 5−10 метров в секунду, да и ночью температура немного ниже +13… +15.
В административном центре Верхнебуреинского района Чегдомыне предстоящей ночью ожидаются ливни при температуре +10… +12. Днём они должны прекратиться. Воздух может прогреться до +20… +22 градусов.
В Троицком кратковременные дожди также ждут в тёмное время суток, +12… +14. Днём там переменная облачность и +17… +19 градусов.
В Советской Гавани слабый северный ветер сделает четверг, 11 июля, ещё на градус прохладнее среды: ночью +11… +13, днём +15… +17 и временами дожди.
В Николаевске-на-Амуре будет дуть с северо-востока, скорость ветра 3−8 м/с. Станет ещё прохладнее. Ночью всего лишь +10… +12, днём +14… +16 и тоже возможны осадки.
Дожди прогнозируют завтра и в селе им. Полины Осипенко. Термометры там покажут, как и во многих других районах края ещё на градус ниже. Ночью +8… +10, днём +13… +15 градусов.
А вот на самом севере Хабаровского края погода хоть и мало изменится, но температура начнёт расти. При этом дожди в Чумикане и Аяне вряд ли прекратятся. Если в первом после ночных +10… +12 днём воздух может прогреться до +16. В среду было на два градуса холоднее.
В Аяне ночью +12… +14, днём до +19, осадки.
Самым же тёплым и сухим местом в Хабаровском крае в четверг может стать Охотск. Там при переменной облачности ночью +12… +14, днём +20… +22.
На Амуре у Хабаровска продолжится спад уровня. В ближайшие двое суток он снизится на 30−35 см. В настоящее время вода находится на отметке +358 см.
КСТАТИ:
Как рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье», бурундуки терпеть не могут дождя. В такую погоду, как сейчас, они практически не высовывают носа из норы. Ненавистные осадки зверьки безошибочно предчувствуют заранее.
Там, где бурундуков много, их поведение служит барометром для точного предсказания погоды. По одной из версий, полосатый зверёк получил своё название за необычный звук — «бурунбу-рю-бурун», — который он издаёт незадолго до дождя, сидя на задних лапках на пне или поваленном дереве.
Кстати, сильная жара бурундукам тоже не нравится. Они предпочитают густые тенистые леса, кустарники, кедровый стланик и буреломы, где можно прятаться от палящего солнца. В летние дни зверьки покидают норы очень рано, до наступления жары, и выходят снова под вечер, когда посвежеет.